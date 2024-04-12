Небензя: вопрос вовлеченности Запада в подготовку теракта в "Крокусе" еще открыт

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе".

"Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта", - приводят его слова РИА Новости.

Он напомнил, что незадолго до 22 марта посольства ряда западных стран публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она назвала это "уликой".

Захарова также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ* к теракту и призвала Вашингтон предоставить доказательства своей версии.

* Террористическая группировка, запрещенная в России