Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме.

Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

12 апреля 2024 года с четвертого Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



