В Курганской области из-за паводка превентивно эвакуировали больше семи тысяч человек

В Курганской области превентивно эвакуировано 7 153 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В 27 пунктах временного размещения находится 885 человек, в том числе 231 ребенок. Остальные находятся у родственников.

Для эвакуированных из зоны подтопления организовано горячее питание. Они обеспечены предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка. Работают психологи. Инвалиды, маломобильные граждане размещаются в местных больницах.

В настоящее время в регионе подготовлены к приёму эвакуированных с территорий, которые находятся в зоне риска подтопления и затопления, 99 пунктов временного размещения граждан общей вместимостью 25 287 человек.