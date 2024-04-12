Прокуратура начала проверку аварийной посадки самолета с югорскими VIP-aми в Сургуте

Прокуратура начала проверку публикаций об аварийной посадки в ХМАО самолета авиакомпании Utair, на борту которого находилась политическая элита региона: депутаты и Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что 11 апреля, в 19.11 при выполнении рейса Ханты-Мансийск - Нижневартовск у самолета ATR 72 треснуло лобовое стекло. Экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в Сургуте. Самолет сел в 20.00 в штатном режиме.

На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров.