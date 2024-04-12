В Госдуме не поддержали введение запрета штрафовать за лайки в соцсетях

Комитет Госдумы по госстроительству не рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать людей за лайки под сообщениями в соцсетях, которые направлены на возбуждение ненависти и дискредитацию армии РФ.

Об этом говорится в заключении комитета, пишет РИА Новости.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в январе 2024 г. Авторами выступили вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков и первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди"). Они отмечали, что в настоящее время наблюдается рост случаев привлечения к административной ответственности граждан по статьям КоАП РФ о возбуждении ненависти либо вражды и о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, за лайки в соцсетях.