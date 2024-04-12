Задержан блогер Портнягин

Блогер Дмитрий Портнягин задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела.

В ближайшее время его доставят в Москву на допрос, пишет telegram-канал "112".

На днях силовики нагрянули с обысками к блогеру Дмитрию "Трансформатору" Портнягину – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia". Внимание правоохранительных органов к блогеру и предпринимателю связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов. У Портнягина – более 108 млн руб. налогового долга.

Ранее схожие проблемы возникли у блогеров Евгении Чекалиной ("Лерчек"), Елены Блиновской, Александры Митрошиной.