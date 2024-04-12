Файзуллин: 40% пострадавших от паводка домов в Оренбургской области не восстановить

40% домов в Оренбургской области, которые пострадали из-за паводка, невозможно будет восстановить после того, как сойдет вода. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире Первого канала.

"Порядка 10 тысяч домов и 10 тысяч котлов, которые надо будет прорезервировать. И мы считаем, что 40%, наверное, уже не восстановишь, оценочно", - сказал он.

Файзуллин добавил, что жители, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты.

Федеральный министр прибыл в регион по поручению президента Владимира Путина. Команда Министерства строительства и ЖКХ провела совместно со специалистами регионального минстроя и других служб предварительное обследование зоны подтопления. По мере снижения уровня и отхода талых вод будут проведены финальные обследования для формирования детального плана работ.