В Екатеринбурге несколько улиц перекроют ради "Зеленого марафона"

В Екатеринбурге для подготовки и проведения "Зеленого марафона" временно перекроют сразу несколько улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, спортивное мероприятие в 11-й раз пройдет в уральской столице в День защиты детей – 1 июня. На время подготовки и проведения марафона будет прекращено движение всех видов транспорта, а также запрещена стоянка на трех улицах.

Так, с 00:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

по проспекту Ленина, от улицы Мира до улицы Гагарина;

по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской.

Также проезд и стоянка будут запрещены с 12:00 до 14:00:

по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Восточной;

по улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Блюхера.

Как уточнили в мэрии, в этот день изменятся маршруты движения общественного транспорта. А припаркованные в местах запрета стоянки автомобили будут эвакуированы.