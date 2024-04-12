В Екатеринбурге до конца июля закроют движение по Степана Разина

Строители на три месяца перекроют движение транспорта по улице Степана Разина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Начиная с 25 апреля по 31 июля на участке от улицы Народной воли до улицы Декабристов специалисты ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" будут проводить реконструкцию улиц Народной воли и Степана Разина.

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать его можно по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной воли. Тем же, кто ездит на общественном транспорте, беспокоиться не стоит - свои маршруты автобусы менять не будут.

Помимо этого, с 25 апреля, будет открыто движение по закрытому в настоящее время участку улицы Народной воли, от улицы 8 Марта до дома №2 на улице Степана Разина.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта, где отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.