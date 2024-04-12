Самолет Utair с депутатами и митрополитом ХМАО на борту совершил аварийную посадку из-за треснувшего лобового стекла

Самолет ATR 72 авиакомпании Utair, на борту которого находилась политическая элита региона, совершил незапланированную посадку в аэропорту Сургута, не долетев из Ханты-Мансийска в Нижневартовск. Причиной экстренной посадки стало треснувшее лобовое стекло самолета, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал один из пассажиров судна, депутат Владислав Фоменко.

"На борту находились порядка 70 человек. Со многими из них знаком лично – это депутаты Вячеслав Танкеев, Владимир Зиновьев, также с нами летели Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, настоятель мужского монастыря в честь святителя Дмитрия, митрополита Ростовского города Ханты-Мансийска игумен Антоний (Кирпичев) и другие", - сообщил он.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Сургута.

"Спустя некоторое время, получив багаж, на перекладных добрались до Нижневартовска", - добавил парламентарий.