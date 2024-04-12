МИД Таджикистана раскритиковал публикацию видео задержаний подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле".

"Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима", - заявил министр.

По его словам, "цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна", передает ТАСС.

Министр также счел, что "в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо".

Ранее в Сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" после задержания отрезают часть уха.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, даже если речь идет о подозреваемых в терроризме. Такое заявление она сделала на фоне слухов о применении силы по отношению к подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".