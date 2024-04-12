Алексей Орлов с руководством Фонда святой Екатерины провели инспекцию парка Энгельса

Глава города Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев провели инспекцию парка Энгельса, который перед самой зимой открыли после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Каждую весну парк превращался в болото из-за подъема грунтовых вод: пользоваться зеленой зоной было практически невозможно. Благодаря совместным усилиям городских властей, Фонда святой Екатерины, ПАО "Уралмашзавод" и ООО "УГМК-Агро" столица Урала получила подарок к своему 300-летию.

"Парк стал совсем другим. Самое главное, что здесь нет воды, парк абсолютно безопасен, им можно пользоваться практически в круглосуточного режиме", — говорит Алексей Орлов.

"Проект подразумевал создание дренажной системы, сейчас мы видим, что парк успешно перезимовал: дорожки сухие, много взрослых, много детей. И это, наверное, служит главным свидетельством того, что у нас все получилось, и горожане с радостью приняли этот подарок", — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Пользуясь случаем, Алексей Орлов напомнил о проведении голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" и призвал екатеринбурдцев принять в нем участие.