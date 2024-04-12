В Оренбургскую область из Пермского края отправлена гуманитарная помощь населению

В Оренбургскую область из Пермского края отправлена гуманитарная помощь населению, пострадавшему от паводка, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопасности.

12 апреля в Оренбургскую область отправился КАМАЗ Главного управления МЧС России по Пермскому краю с 14 тоннами бутилированной питьевой воды, загрузка которого началась еще накануне, 11 апреля.

"Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь с питьевой водой массой в 14 тонн пострадавшему населению от чрезвычайной ситуации в результате паводка на территории Оренбургской области. Пермский край откликнулся на беду и наш долг помочь своим соседям, которые проживают на территории Приволжского федерального округа", - подчеркнул первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

В Оренбуржье также помощь пострадавшему от паводка населению оказывает аэромобильная группировка МЧС России по Пермскому краю, которая работает в круглосуточном режиме.