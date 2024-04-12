Бывшего врио начальника "Водоканала" Первоуральска оставили под арестом до середины мая

Первоуральский городской суд оставил бывшего и.о. главы "Водоканала" Первоуральска Сергея Матафонова под домашним арестом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Ранее следователь настаивал на изменении меры пресечения на фактическое освобождение с запретом определенных действий. Однако сегодня, аккурат перед заседанием, ходатайство было отозвано. Вместо этого рассматривался вопрос о продлении меры пресечения. Матафонов пробудет под домашним арестом до 13 мая включительно.

Изначально Матафонову, обвиняемому по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако 15 марта по ходатайству ее изменили на домашний арест до 13 апреля.

Напомним, что 13 февраля тогда еще врио был задержан прямо во время совещания в прокуратуре, посвященного проблемам ЖКХ.