Мурманский губернатор выписан после ранения

Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что его выписали из больницы, где он лечился после ранения.

"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений", - написал в своем telegram-канале Чибис, поблагодарив врачей.

Напомним, вечером 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.