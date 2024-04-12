12 Апреля 2024
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Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга рассказал, почему Сибирцева покинула пост вице-мэра

Екатерина Сибирцева ушла с поста вице-мэра Екатеринбурга из-за семейных обстоятельств. Такое объяснение дал глава города Алексей Орлов, что подтвердили в мэрии.

"Печально, ведь это очень хороший руководитель. Мне сложно было принимать решение, но у нее семейные обстоятельства. Ее решение нужно уважать", - добавил градоначальник.

Как ранее уточняли в администрации, последним рабочим днем у чиновницы будет 19 апреля. Кто займет ее место, пока не сообщается. Сибирцева также прокомментировала свою отставку.

"Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!", - отметила пока еще вице-мэр.

Теги: Екатеринбург, Орлов, Сибирцева


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Ранее 09.09.2020 09:00 Мск От учителя физики до заммэра. Новым заместителем главы Екатеринбурга назначена Екатерина Сибирцева

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