Запущенный с третьей попытки аппарат "Гагаринец" будет транслировать рекламу в ночном небе

На орбиту Земли выведен первый космический аппарат в составе будущей спутниковой системы "Созвездие", которая будет состоять из десятков таких аппаратов на низкой орбите Земли и проецировать изображения на ночном небе.

Предполагается, что группа спутников будет перемещаться по орбите на высоте около 600-800 км над Землей, образуя в ночном небе логотипы или текст, напоминающие созвездия. Рекламу будут включать над крупными городами или агломерациями с населением более 10 млн человек на 3-5 минут, пишет "Амурская правда".

Речь идет о запуске ракетой-носителем "Ангара-А5" разгонного блока "Орион", который с третьей попытки состоялся на космодроме Восточный 11 апреля. Он доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.