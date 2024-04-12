Владельцем взорванного внедорожника в Москве оказался экс-сотрудник СБУ

На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел возле дома номер 3 на Коровинском шоссе.

Хозяином внедорожника оказался 48-летний бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, пишет Mash. Внедорожник подорвался, когда он садился в машину. Прозоров госпитализирован с травмами ног. Предварительная версия — сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО. Внесен в базу "Миротворец". В феврале 2023 сообщалось, что спецслужбы РФ предотвратили покушение на Прозорова.