Песков: Возвращение к Стамбульскому соглашению возможно при учете новых регионов

Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, переговоры могут опираться, в том числе, и на проект Стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, стамбульский документ мог бы стать неким базисом для начала переговоров. "Переговоры должны на что-то опираться. В том числе и на тот документ", - цитирует его "Коммерсантъ".

Путин в ходе встречи 11 апреля с белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился, что нужно вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом.

Напомним, президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россию со "Стамбулом" в марте 2022-го "обманули". В марте 2024-го в интервью Дмитрию Киселеву Путин сказал, что "никому не верит, но нужны письменные гарантии".