12 Апреля 2024
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Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Девять медиков Тюменской области награждены государственными наградами

Девять медиков Тюменской области награждены государственными наградами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении медалями Луки Крымского работников здравоохранения. В их числе специалисты из Тюменской области:

Стоянка Ахромкина — заведующий отделением, врач-педиатр детского консультативно-диагностического центра Областной клинической больницы №1. Стаж — 11 лет. Павел Жуков — врач-хирург отделения гнойной хирургии Областной клинической больницы №1. Стаж — 21 год. Илья Заморев — врач-стажер отделения анестезиологии реанимации №5 Областной клинической больницы № 1. Стаж работы — 11 лет. Елена Куличенко — детский врач-невролог Городской поликлиники №12. Стаж — 41 год. Мария Куличенко — заведующий сектором организации деятельности ВК детскому населению №2 Городской поликлиники №5. Стаж — 16 лет. Алена Родионова — медицинский лабораторный техник клинико- диагностической лаборатории Областной клинической больницы № 1. Стаж — 7 лет. Ольга Фалина — заведующий педиатрическим отделением Городской поликлиники №5. Стаж — 25 лет. Гульнара Гайчук — старшая медицинская сестра отделения ультразвуковой и функциональной диагностики №1 Областной клинической больницы №1. Стаж — 35 лет. Сергей Царик — заведующий отделением врач-хирург операционного блока №2 Областной клинической больницы №1. Стаж — 27 лет.

Теги: награды, медаль Луки Крымского, медики


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