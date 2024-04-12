12 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

КДК оштрафовал тренерский штаб "Урала" на 60 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренерский штаб екатеринбургского "Урала" на общую сумму в 60 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, решения были вынесены на заседании, которое состоялось 11 апреля. Так, за выход за пределы технической зоны в матче РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (1:2) главному тренеру уральцев Виктору Гончаренко назначен штраф в 30 тысяч рублей. Кроме этого, клуб из Екатеринбурга обязан заплатить 20 тысяч рублей за "иные нарушения регламента соревнования".

Досталось от КДК Гончаренко и за матч Кубка России против московского "Локомотива" (1:0). За выход за пределы технической зоны он оштрафован на 20 тысяч рублей. За такое же нарушение штрафом в 10 тысяч рублей наказан помощник Гончаренко – тренер Александр Ермакович.

Напомним, ранее в ЭСК признали, что судья правильно не назначил пенальти в ворота хозяев в матче "Урал" – "Локомотив".

Теги: Гончаренко, тренер, Урал, КДК, штраф, футбол


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