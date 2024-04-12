Бизнесмен Нисанов привлечет таджиков для работы на кухнях российских школ

Российский миллиардер Год Нисанов получил под свой контроль комбинаты питания, поставляющие еду в учебные заведения. Практику применения дешевой силы бизнесмен применит и там, уверены авторы Telegram-канал «Кремлевский кейс».

То, что теперь на предприятиях будут трудиться выходцы из Таджикистана, не вызывает сомнений. Олигарх давно известен сотрудничеством с мафией этой страны, которая не первый год поставляет ему работников для его основных бизнесов, московских рынков «Садовод» и «Фудсити».

Следовательно, и на комбинаты питания он запустит их с целью урезания расходов и получения огромных прибылей. Только страдать в этом случае будут дети. Работа приезжих в сфере школьного кейтеринга за очень маленькие зарплаты приведет к снижению качества продуктов, утверждает «Кремлевский кейс».

Другими словами, после того, как управление комбинатами питания перейдет в руки Нисанова, можно ожидать случаев отравления школьников и новой волны общественного возмущения по поводу уроженцев Таджикистана.