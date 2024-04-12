12 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

"Уралкалий" объявил целевой набор среди выпускников школ

"Уралкалий" объявил о начале целевого набора выпускников 9-х и 11-х классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Выпускники 11-х классов смогут выбрать такие специальности, как:
  • "Маркшейдерское дело",
  • "Горные машины и оборудование",
  • "Подземная разработка рудных месторождений"
  • и другие.

Среди предлагаемых выпускникам 9-х классов специальностей:

  • "Химическая технология неорганических веществ",
  • "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования",
  • "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования".

шахта, рудник, Уралкалий(2018)|Фото: uralkali.com

Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Университете науки и технологий "МИСиС" (г. Москва), Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах и в других учебных заведениях.

На период обучения "Уралкалий" предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, обеспечение корпоративным жильем, профессиональный и карьерный рост.

Теги: Уралкалий, целевой набор


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