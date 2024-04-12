В Перми руководителя УК приговорили к принудительным работам за смерть женщины от снежной глыбы

Кировский районный суд Перми приговорил директора управляющей компании "Кристалл" к двум с половиной годам лишения свободы за смерть женщины от падения льдины с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 21, сообщили Накануне.RU в суде.

Впрочем, "за решетку" директор УК не отправится. Суд заменил наказание на принудительные работы на тот же срок.

Отбывать принудительные работы виновный будет в исправительном центре. Также суд взыскал в пользу сына потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2,2 млн руб. Во время оглашения приговора суд учел все смягчающие обстоятельства, частичное возмещение сыну погибшей женщины компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. руб., признание вины и раскаяние в содеянном, выраженное, в том числе, в принесении извинений.

Напомним, трагедия произошла 24 марта 2023 года.

С крыши дома по ул. Ушакова, которую обслуживала управляющая компания, сошел снег. Ледяная глыба ударила женщину, проходившую под крышей. В результате потерпевшей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте, до приезда "скорой".

УК была оштрафована.