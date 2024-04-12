В Перми руководителя УК приговорили к принудительным работам за смерть женщины от снежной глыбы

12 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми руководителя УК приговорили к принудительным работам за смерть женщины от снежной глыбы

Кировский районный суд Перми приговорил директора управляющей компании "Кристалл" к двум с половиной годам лишения свободы за смерть женщины от падения льдины с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 21, сообщили Накануне.RU в суде.

Впрочем, "за решетку" директор УК не отправится. Суд заменил наказание на принудительные работы на тот же срок.

Отбывать принудительные работы виновный будет в исправительном центре. Также суд взыскал в пользу сына потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2,2 млн руб. Во время оглашения приговора суд учел все смягчающие обстоятельства, частичное возмещение сыну погибшей женщины компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. руб., признание вины и раскаяние в содеянном, выраженное, в том числе, в принесении извинений.

Напомним, трагедия произошла 24 марта 2023 года.

С крыши дома по ул. Ушакова, которую обслуживала управляющая компания, сошел снег. Ледяная глыба ударила женщину, проходившую под крышей. В результате потерпевшей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте, до приезда "скорой".

УК была оштрафована.

Теги: управляющая компания кристалл. ледяная глыба, льдина, штраф, административная ответственность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2023 15:50 Мск В Перми будут судить бывшего директора УК за смерть женщины от падения льдины с крыши
Ранее 17.05.2023 14:35 Мск Управляющую компанию оштрафовали за гибель пермячки от падения льдины с крыши
Ранее 27.03.2023 13:26 Мск Директор пермской УК отправлен под домашний арест из-за гибели женщины от рухнувшей с крыши льдины
Ранее 27.03.2023 11:15 Мск В Перми арестован директор УК из-за гибели женщины от рухнувшей с крыши льдины
Ранее 24.03.2023 21:36 Мск Глава района в Перми отменил выходной для подчиненных из-за гибели женщины от ледяной глыбы
Ранее 24.03.2023 15:17 Мск Пермские следователи провели обыски в управляющей компании после гибели женщины от упавшей льдины
Ранее 24.03.2023 10:56 Мск Мэр Перми заявил, что УК, по вине которой погибла пермячка, неоднократно выдавали предупреждения
Ранее 24.03.2023 08:52 Мск Пермячку убило глыбой льда, рухнувшей с крыши

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети