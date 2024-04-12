В метро Екатеринбурга можно будет прокатиться на "космическом" составе

В екатеринбургском метро начнет курсировать особый "космический" состав. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил гендиректор городского планетария и брат космонавта Сергея Прокопьева Валентин Прокопьев.

По его словам, в первый раз екатеринбуржцы прокатятся в новом вагоне уже 17 апреля, после чего его можно будет видеть в течение всего года. Прокопьев отметил, что объявлять станции будут голосами настоящих космонавтов, и это далеко не все. Внутри состава будут QR-коды, пройдя по которым жители и гости уральской столицы смогут ответить на вопросы о космосе и получить подарки от партнеров проекта. В их числе билеты в планетарий.

Других подробностей Прокопьев раскрывать не стал, предложив дождаться и увидеть все самим.

Напомним, что сегодня, когда вся Россия отмечает День космонавтики, глава государства Владимир Путин присвоил почетные звания уральским космонавтам. Дмитрий Петелин из Челябинска получил звание Героя России, а Сергею Прокопьеву из Екатеринбурга дали орден Гагарина.