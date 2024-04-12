На Сахалине возбудили дело против девятиклассницы, прикурившей от Вечного огня

Уголовное дело возбуждено после появления видео, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске.

Предварительно установлены лица, причастные к совершению преступления, сообщает СУ СКР по Сахалинской области.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц).

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка прикуривает сигарету от Вечного огня в Южно-Сахалинске. ​​​​​​По данным СМИ, это девятиклассница одной из местных школ.

В марте группа подростков в Уфе потушила Вечный огонь. Инцидент произошел в парке имени И. Якутова на могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции. Там захоронен первый башкирский чекист Н.И. Зенцов. Нарушителям около 15–16 лет. Сообщалось, что четверо несовершеннолетних переданы следственным органам.