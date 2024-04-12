Правительство России собралось трансформировать курортный сбор в туристический налог

Правительство России собралось трансформировать курортный сбор в туристический налог. Речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС.

Внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.), пишут "Ведомости". Основной на данный момент вариант – налогообложение стоимости размещения. Возможная ставка – 3% от цены проживания.

В конце февраля 2024 г. озвучены данные по доходам Кубани от курортного сбора. Как оказалось, он в 2023-ем почти не вырос в сравнении с 2022-ым, хотя в ушедшем году туристов в Краснодарском крае было заметно больше. В 2023 г. край заработал на курортном сборе 742,19 млн руб. В 2022 г. было собрано на 0,65% больше – 747,03 млн руб. Уменьшение поступлений краснодарские чиновники объясняют выходом городского округа Сириус из системы курортного сбора. При этом реальный турпоток в крае в 2023 г. стал рекордным: за год в регионе отдохнули 18,6 млн человек,

С 1 апреля 2024 г. в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 руб. с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, санаториях и других объектах размещения более суток. Средства, которые поступят в бюджет Петербурга от туристов, пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Более 20 льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них - участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.