Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, посетит Екатеринбург

В начале следующей недели Екатеринбург посетит экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В частности, у нее запланированы мероприятия в Уральском федеральном университете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, 15 апреля Карин встретится с руководством вуза, а также проведет для студентов семинар "Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти". Начало семинара запланировано в 11:30.

На следующий день, 16 апреля, Кнайсль прочитает открытую лекцию "Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности". Начало – в 10:00. В этот же день, с 12:00 до 13:00, Карин Кнайсль встретится с представителями региональных СМИ в музейно-выставочном комплексе УрФУ. В вузе напомнили, что сейчас она – руководитель центра "G.O.R.K.I." СПбГУ, аналитик в области энергетики, профессор.

В России Кнайсль известна тем, что на ее свадьбе в 2018 году гулял Владимир Путин. А в прошлом году экс-глава МИД Австрии внезапно объявилась в Рязанской области. Она была замечена на празднике "Макушка лета".