Губернатор Игорь Бабушкин и летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков в День космонавтики участвовали в посадке деревьев в Астрахани

Десятки саженцев белых берез и калин высадили в День Космонавтики на территории спорткомплекса «Звёздный» в Астрахани.

Участие в озеленении парка приняли участники СВО, юнармейцы, спортсмены, волонтеры, воспитанники казачьего кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова, предприниматели и просто активные горожане.

Инициатором мероприятия выступило астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России». На протяжении трех лет резиденты и представители национально-культурных обществ высаживали хвойные деревья на Набережной Волги, Аллее дружбы, Комсомольской набережной и в Саду Содружества.

"Сегодня мы сажаем аллею в честь праздника с участием подрастающего поколения и защитников Отечества — настоящих героев, которые сегодня стоят на страже нашей Родины", — отметил Игорь Бабушкин.