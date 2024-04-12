В Омске подросток предлагал сверстникам совершить теракт

Сотрудники управления ФСБ по Омской области выявили подростка, который по заказу неизвестных предлагал сверстникам совершить за деньги теракт в общественных местах.

За рассылку сообщений подростку обещано 2,5 тыс. руб. за каждые 10 сообщений, сообщила ТАСС официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак. Возбуждено уголовное дело об умышленной рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, которые не были доведены до конца по независящим от него причинам.

В конце марта 2024 г. глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что после теракта в "Крокус Сити Холл" подросткам по всей России стали приходить сообщения в мессенджерах с предложением повторить теракт, но уже на территориях других городов. Среди получателей были и жители Екатеринбурга.