Названы первые 17 компаний, которые представят Свердловскую область на "Иннопроме-2024"

Определены первые свердловские компании, которые представят Средний Урал на стенде региона на международной промышленной выставке "Иннопром-2024". Мероприятие пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональная межведомственная группа выбрала 10 компаний. Это "Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания", "Эйрбург", "АКСАЛИТ Софт", "Техпром-композитные материалы", "Джи Вай Систем", Первоуральский Автоагрегатный завод, производственно-коммерческая фирма "ЭРМИ", "Мелдана", "ПКФ "Промет-Урал" и группа компаний "Пенетрон".

Еще 7 компаний отобраны администрацией Екатеринбурга. Среди них "Ричман", ИП Лаптева Е.В., "Гифтспроморус", "А2", ТПК "Металл-Мастер", "Святогор НТ" и "Экономия света". Отмечается, что первыми были отобраны компании машиностроительной, химической, энергетической отраслей и сферы информационных технологий. Сейчас отбор продолжается.

Напомним, в 2024 году страной-партнером выставки "Иннопром" в Екатеринбурге станут Объединенные Арабские Эмираты. В рамках деловой программы запланирован бизнес-форум "Россия – ОАЭ".