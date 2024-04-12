В Оренбурге звучит сирена, жителей призывают срочно эвакуироваться

Сирена зазвучала в Оренбурге, из-за крайне опасной ситуации с паводком проводится массовая эвакуация, сообщил мэр города Сергей Салмин.

"За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - написал он в телеграм-канале.

Срочно эвакуироваться призвали жителей ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок.

Кроме того, в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе объявлена эвакуация жителей в связи с риском прорыва дамбы.

"Жителям поселка Газодобытчиков (1, 2, 3 очередь) необходимо срочно покинуть поселок и эвакуироваться в безопасное место!" - сообщила мэрия района в своем Telegram-канале.

Ранее власти сообщили, что пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, 12 апреля. По прогнозам Росгидромета, через два дня уровень воды будет уменьшаться.