В Тюменской области ожидают опасные явления при паводках 20 апреля

Уровень воды в реках Тюменской области повышается в соответствии со средними показателями многолетних наблюдений, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня утром фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 до 112 сантиметров, фактический уровень воды в реке Тобол за сутки повысился от 1 до 35 сантиметров.

Неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Согласно предварительному анализу от Росгидромета, предполагается, что высшие уровни воды в Тоболе и Ишиме будут находиться на пике паводка к 20 апреля.

Сегодня в районах Тюменской области проводят наращивание гидротехнических сооружений: в Викуловском районе планируется нарастить дамбу на 60 см, работы начинают сегодня; наращивание дамб в Ишимском районе планируют закончить к 16 апреля; в Абатском районе защищают федеральные автомобильные дороги; в Казанском районе увеличивают дамбу на 1 метр, ориентировочно работы завершат в течение двух дней.

Пункты временного размещения обеспечены необходимым имуществом для проживания людей на период паводка.

На сегодня готово 26 площадок для размещения сельскохозяйственных животных, есть места в приютах для кошек и собак. Будет организовано дежурство ветеринарных служб.