За нарушение присяги гражданина могут предусмотреть лишение гражданства РФ

В Госдуму внесен проект федерального закона о лишении приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина. Авторами стали депутаты из фракций СРЗП и КПРФ.

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Законопроектом предлагается дополнить текст присяги гражданина РФ словами, что в случае нарушения присяги "пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства". Авторы считают, что недооценка значимости присяги приводит к тому, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство России, просто не исполняют обязанности гражданина, не уважают российские законы, традиции, уклоняются от воинской службы, то есть на деле не считают себя чем-то обязанными государству, а имеющими одни только права. Зачастую гражданство просто оформляется для получения разных пособий и льгот. И таких людей очень много, так как гражданство ежегодно получают сотни тысяч человек.

Соавтор законопроекта депутат Михаил Матвеев сообщил, что он предлагал менее пафосный и более рабочий вариант, что гражданин осознает, что за нарушение присяги гражданство РФ в отношении него может быть прекращено на основании федерального закона. Однако решили взять формулировку из воинской присяги СССР.

Журналистка Анна Шафран поддержала инициативу. Она считает, что это давно назревшее и нужное предложение.

"Гражданство России - это не удобная бумажка, не формальность, и уж тем более не способ для получения социальных услуг за счет госбюджета. Гражданство России - это честь, долг и ответственность. Его надо заслужить, и справедливо лишать гражданства тех, кто нарушил присягу. В дополнение к уголовной ответственности за совершенные преступления", - написала она.

При этом еще надо проверить всех, получивших гражданство в последние годы, и избавиться от фальшивых "сограждан", неведомым путем оформивших документы, призывает Шафран.