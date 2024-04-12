12 Апреля 2024
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Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

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Фото: Накануне.RU

Скандально известный чиновник из Нижневартовска сообщил, что у силовиков не осталось к нему вопросов

Бывший и.о. заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) Александр Федорус уладил дела с силовиками для возвращения в мэрию, сообщает "Вестник Сургутского района".

Со ссылкой на свой источник издание сообщает, что Федорус уволился из мэрии из-за конфликта интересов. Его сестра работала в подведомственном администрации города учреждении, уверял инсайдер. Сейчас, как отметил сам чиновник, у силовых структур не осталось к нему вопросов.

Чиновника 12 апреля назначили начальником управления по физической культуре и спорту, заместителем директора департамента по социальной политике. Он рассказал, что свою кандидатуру на должность предложил сам.

Сейчас Федорус также судится с местным блогером Айгуль Хисматовой, которая обвиняла его в коррупции. Очередное заседание назначено на середину мая. На нем будут получены результаты лингвистической экспертизы блогера.

Теги: Александр Федорус, назначение, конфликт интересов


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