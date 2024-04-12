ЦБ выпустил монеты в память о Великой Отечественной войне

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты.

Монета номиналом 2 руб. выходит в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг.". Она посвящена асу военной авиации Борису Сафонову. За время боевых действий он сбил более 20 самолетов противника. Сафонов стал первым, кому в годы Великой Отечественной войны дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за совершенные подвиги. Вторая монета – номиналом 3 руб. "Орден Красной Звезды" серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Серебряные монеты номиналом 2 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925) и 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 33 и 39 мм соответственно.