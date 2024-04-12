Уральским космонавтам дали Героя России и орден Гагарина

Сегодня, когда вся Россия отмечает День космонавтики, глава государства Владимир Путин присвоил почетные звания уральским космонавтам. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

Космонавт из Челябинска Дмитрий Петелин получил звание Героя России, а Сергею Прокопьеву из Екатеринбурга дали орден Гагарина. Последний также получил космонавт Олег Новицкий, а Героя России - Андрей Федяев.

Напомним, что Прокопьев и Петелин вернулись на Землю с корабля "Союз МС-23" в сентябре прошлого года. В этот раз был зафиксирован рекорд по программе МКС - самый длительный полет в 371 сутки.