Минтранс поручил усилить защиту российских аэропортов от беспилотников

Минтранс поручил усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РБК со ссылкой на источник.

Речь идет о 50 авиагаванях, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). Именно в этих аэропортах существует самый большой риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак дронов.

Согласно поручению, аэропортам и их службам необходимо научиться определять модели нарушителя, а также пресекать любые атаки дронов, включая производимые ими взрывы.

В прошлом году операторы аэропортов России заявили о проблемах с закупкой и установкой средств защиты от дронов. Это связано с отсутствием регламентов и требований, сообщили представители воздушных гаваней. В Росавиации признали проблему, но считают, что ее решением должны заниматься силовые структуры, например, Росгвардия, так как для борьбы с военными дронами технических средств, доступных гражданским службам, не существует.