12 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Родительская палата направила Путину документ о причинах вымирания России

Союз "Родительская палата" (РП) подготовил и направил президенту РФ Владимиру Путину документ "Основы депопуляции в России" о фундаментальных причинах вымирания коренного населения страны.
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Он содержит следующие разделы: ментальное разложение, сокращение населения через аборты, внедрение ювенальных технологий, отсутствие или недостаток достойного финансирования семей с детьми, антисемейная бюрократия.

Несмотря на словесную поддержку многодетности, на деле все обстоит наоборот, уверены в РП. Так, это и недоступность жилья, и недоступность земли, и отсутствие автомобилей для многодетных семей, где поместились бы все дети, и пенсионная дискриминация, когда воспитание детей приравнивается к тунеядству.

"То есть если рождение четырех детей и уход за ними только частично признается общественно полезной деятельностью, то рождение и уход за пятым и последующими детьми государство не ставит ни во что", - говорится в документе о страховом стаже.

Многодетные семьи также испытывают налоговый гнет, поскольку практически не имеют налоговых льгот. А в СМИ имеет место информационное манипулирование, когда сообщается, что многодетные будто бы имеют огромные меры государственной поддержки, которой в действительности нет. Помимо этого, многодетность подспудно приравнивается к неблагополучию, задавая депопуляционные стереотипы мышления и поведения.

В результате в государстве имеет место системная дезинформация, что государство очень сильно поддерживает демографию. Нам самом деле речь идет лишь о небольшой помощи малоимущим, да еще и с применением понижающих коэффициентов 0,75 и 0,5 к размерам выплат. Власти фактически поддерживают курс на малодетность. Наибольший маткапитал именно на первого, уже на второго он намного меньше. Все это предопределяет депопуляцию населения, а никаких конкретных целей по демографии вообще не ставится.

"В целях оправдания бездействия необходимо проводить бесконечные и бессмысленные мониторинги, пилотные проекты и прочие псевдоисследования... Федеральный центр особо изящно переводит внимание на региональные власти, руководствуясь принципом "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих". Регионам предлагается вводить дополнительные меры стимулирования рождаемости, но финансирование не выделяется. При этом подчеркивается, что ответственность за демографию лежит на регионах", - пишут эксперты РП.

Яркий пример имитации демографической политики был продемонстрирован в 2023 году. На основании анализа демографической ситуации и оценки демографического потенциала в рамках пилотного проекта Кабинета министров РФ разработаны региональные программы по повышению рождаемости сроком на 3 года. Запланировано более 3500 мероприятий в этой сфере. Проведена масштабная рекламная кампания о том, что Минтруд совместно с регионами разработал дополнительные демографические меры, направленные на повышение рождаемости.

"В результате, за очень редким исключением, отменены действующие региональные программы и приняты новые с тем же набором мер", - подытоживает РП.

Об этом много лет говорит председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития, Юрий Крупнов. По его словам, Правительство просто не занимается демографией и не понимает ее. Вместо этого выдаются какие-то цифры из отчетов. А чиновники считают, что один ребенок - это нормально, больше и не нужно. В итоге население сокращается с огромной скоростью.

Теги: население, демография, депопуляция


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