Рок-фестиваль "Кардиограмма" перенесли с "Екатеринбург-Арены" на другую площадку

Второй рок-фестиваль "Кардиограмма", который должен был состояться на стадионе "Екатеринбург-Арена" в июне 2024 года, перенесен на другую площадку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале уральского стадиона.

Отмечается, что такое решение принял организатор фестиваля исходя из своих финансовых и технических возможностей.

"Мы всегда идем навстречу, если того требует ситуация, но иногда происходят события, от нас не зависящие, как произошло сейчас. Нам очень жаль, что эта ситуация создала множество неудобств для тех, кто уже купил билеты", - говорится в сообщении.

По всем вопросам предлагается обращаться к организаторам мероприятия. Известно, что теперь фестиваль должен состояться на площадке МТС Live Холла.

Напомним, первый двухдневный фестиваль с участием российских рок-звезд "Кардиограмма" прошел на "Екатеринбург-Арене" летом прошлого года. Из-за этого стадион на неделю закрывали для пробежек.