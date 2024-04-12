Сменился глава "Сколково"

Совет директоров фонда "Сколково" рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления.

Занимавший эту должность с 2016 г. Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет "Сколково"), будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать ее в рамках группы развития, пишет РБК. Также он займет должность заместителя председателя совета директоров фонда "Сколково".

Перов вступит в должность 27 апреля.