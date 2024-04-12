Тащит в коморку и намекает на секс. Студентки УрГАХУ пожаловались на домогательства охранника общежития

Студенты УрГАХУ уже полгода терпят домогательства и сальные шутки от охранника их общежития. Мужчина около 50 лет пытается затащить девушек в коморку и делает недвусмысленные намеки. Жалобы опасающихся за свою безопасность девушек всерьез не воспринимаются.

Как сообщается в Telegram "4 Канал", мужчина делает пошлые комплименты про грудь студенток, трогает их за руки и пытается затащить к себе в коморку.

"Тоже была такая тема, только он меня под ручку завёл в свою каморку и начал говорить, что он бы меня всю расцеловал", - рассказала одна из студенток.

"Он у меня пытался выудить номер телефона несколько раз, открыто говорил, что пытается за мной ухаживать и возраст для него не помеха, рассказывает мегапошлые анекдоты с намёками, выслеживал, пытался познакомить с каким-то дедом, мол посмотри какая у меня есть подружка Катюша. Я долгое время боялась выходить из общаги из-за него";

"Тоже ситуация была ещё в прошлом семестре. Подошли записаться в журнал по поводу холодных батарей, он предложил согреть нас".

Девушки неоднократно обращались с жалобами к коменданту, однако тот только разводит руками. Единственное, чем отделался озабоченный охранник - это замечания.