Число рейсов из Домодедово в Екатеринбург увеличено до семи в день

Количество рейсов из московского аэропорта Домодедово в Екатеринбург увеличено до семи в день. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" ввела дополнительный утренний ежедневный рейс в столицу Урала. Теперь улететь в Екатеринбург из Домодедово можно в 08:25, 10:00, 13:35, 17:45, 20:35, 22:00 и 23:45.

Полеты выполняются на воздушных судах Airbus 320-200. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

Напомним, что Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых популярных направлений авиаперелетов по России в первом квартале 2024 года.