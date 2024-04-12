Кировчане в День космонавтики «включат» звездное небо

Сегодня в Кирове проводятся мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики состоится День дарения.

Только за последний год музей получил в дар от более чем 10 предприятий и организаций экспонаты, из которых оформлены два экспозиционных зала по теме авиации.

От космодрома Байконур музею передано оборудование Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры - свыше 50 наименований.

"Наш регион неразрывно связан с освоением космоса. У нас учился основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров. В юбилейный для Кирова год продолжаем нашу космическую историю – в феврале флаг 650-летия Кирова побывал на борту Международной космической станции, – говорит губернатор Кировской области Александр Соколов.

Участие главы региона ожидается в основных праздничных мероприятиях. Вместе с губернатором к событиям Дня космонавтики присоединится космонавт Виктор Савиных. В Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики он вручит паспорта 13-ти школьникам – активистам Движения Первых, сообщает пресс-служба Правительства Кировской области.

Сегодня же в Кировской области проходит всероссийский Гагаринский урок, разработанный сотрудниками кировского музея. Лекции, рассказы об истории космонавтики звучат в школах, техникумах. Подключились к уроку и вузы – Вятский государственный университет, Вятский государственный агротехнологический университет. Как стало известно, эстафету Гагаринского урока подхватили Португалия, Ирландия, Бельгия.

Череда праздничных событий завершится в Вятской филармонии, где в честь космонавта Виктора Савиных состоится праздничный концерт. Предполагается проведение флешмоба: под песню «Дорога к звездам» зрители включат фонарики, которые будут символизировать звездное небо.