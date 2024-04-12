МИД: Россия ответит контрмерами в случае создания Финляндией ядерной угрозы

Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Если таков выбор финских властей, то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора", — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Так он прокомментировал заявления премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны.

Ранее правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве. Американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы. Договор позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это, "безусловно, приведет к усилению напряженности с РФ".