На трассе Сургут - Салехард ввели ограничения из-за непогоды

На Ямале ввели ограничения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ямала.

Ограничения введены на автодороге Сургут - Салехард с 301 по 388 километр в сторону Губкинского и Ноябрьска, а также от Карамовского поста в сторону севера с 388-го по 459-й километром перекрыто движение транспортных средств.

Ограничение введено на неопределенный срок.

На югорских трассах введены ограничения на скорость до 70 километров в час из-за сильного ветра. Ограничения действуют на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск с 542 по 953 километр, Сургут - Нижневартовск с 34 по 100 километр, Сургут - Лянтор - на 88 километре. Движение в направлении Сургута осуществляется колоннами.