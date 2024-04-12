370 фазанов пополнили фауну Астраханской области

Накануне в урочище ерик Харбата недалеко от села Бударино Лиманского района Астраханской области в естественную среду выпустили 370 фазанов. Птица возрастом менее одного года выращена на дичеферме «Фазанарий» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области».

Как сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, на дичеферме организован полный цикл воспроизводства — от получения яйца и до выпуска в природу. Обитатели «Фазанария» получают необходимое питание и ветеринарное обслуживание. Помимо фазанов здесь также выращивают утку крякву. В прошлом году в естественную среду обитания и на реализацию охотпользователям отправлено свыше 3 тысяч птиц.

Разведение фазана северокавказского подвида осуществляется в Лиманском районе с 1967 года. За это время специалистами накоплен уникальный опыт в области воспроизводства объектов животного мира.