Путин согласился с Лукашенко, что нужно вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом

Президент РФ Владимир Путин согласился в ходе встречи 11 апреля с белорусским коллегой Александром Лукашенко, предложившим вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом, об этом сообщают "Известия".

Лукашенко отметил, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных.

"Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — предложил он.

Путин ответил, что с ним можно работать. Лукашенко продолжил, что в договоре есть "приемлемые для Украины" позиции. Киев ранее с ними согласился, подчеркнул белорусский лидер.

Сам Путин еще в июне 2023 года представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россию со "Стамбулом" в марте 2022-го "обманули". В марте 2024-го в интервью Дмитрию Киселеву Путин сказал, что "никому не верит, но нужны письменные гарантии".