ФСБ "накрыла" ОПГ из бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ"

Сотрудники ФСБ раскрыли организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ". По информации спецслужбы, они похитили 2,8 млрд руб., выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

По данным ФСБ России, девять обвиняемых арестованы, пишет "Ъ". Обыски прошли в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике и на Ставрополье.

Ранее выяснилось, что директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев отправлен под арест. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве и подозревается в хищении около 2,8 млрд руб. Мухумаев последовательно занимал должности начальника управления компании "Дагэнергосеть", гендиректора АО "ДЭРС" и фактически руководил строительной компанией "Энергопрогресс".

Фигурант и другие люди в составе ОПГ, в которую входили руководящие работники еще ряда компаний, похитил денежные средства в размере около 2,8 млрд руб. Злоумышленники завышали объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовали ненадлежащее оборудование при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных.