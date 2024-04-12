Сайт свердловского ОТВ рухнул во время трансляции итогов викторины "Опорный край"

Сайт Областного телевидения не выдержал наплыва зрителей во время трансляции итогов викторины "Опорный край". В связи с этим администрация Екатеринбурга предоставила дополнительную ссылку для трансляции. Стать зрителем также можно в группе Областного телевидения ВК.

Напомним, розыгрыш с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего проходит в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. В прямом эфире на протяжении трех часов будут разыгрываться 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Проверить свою удачу также можно будет на официальном сайте Опорного края после 17.00.

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